روبيو: أميركا ترغب في التعاون مع تركيا بشأن سوريا وغيرها

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع تركيا بشأن سوريا وأماكن أخرى غيرها.



وقال روبيو لصحفيين على متن طائرة عائدة من رحلة إلى منطقة الكاريبي إن الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى كان يتمتع "بعلاقة عمل جيدة للغاية" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن واشنطن ترغب في استئناف هذه العلاقة والتعاون في عدد من القضايا.



وأشار إلى إنه عبر لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن قلق الولايات المتحدة إزاء الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.



وأكد متابعة التقارير الإخبارية نفسها التي يتابعها الجميع حول ما يجري. وابدى قلقه إزاء هذه الاحتجاجات وإزاء بعض التقارير".