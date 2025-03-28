زلزال بقوة 5.2 درجات وسط قازاخستان

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالًا بقوة 5.2 درجات ضرب وسط قازاخستان يوم الجمعة.



وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.