بوتين يقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة موقتة

ذكرت وكالات أنباء روسية في بيان صباح الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح إمكانية إخضاع أوكرانيا لإدارة موقتة للسماح بإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات رئيسية بهدف التوصل إلى تسوية.



وقال بوتين في تصريحات أدلى بها خلال زيارة لميناء مورمانسك بشما البلاد إن روسيا تمضي قدمًا بخطى تدريجية لكن ثابتة نحو تحقيق أهدافها في الصراع الدائر في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وعبر عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا وساهم في التوصل إلى تسوية يسعى بجدية لإحلال السلام في أوكرانيا.



وأكد بوتين أن بلاده على استعداد للتعاون مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى تسوية للصراع.