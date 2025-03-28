البيت الأبيض: الأوكرانيون هم من يحددون نظام حكم بلادهم

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الخميس أن نظام الحكم في أوكرانيا يحدده فقط دستور البلاد وشعبها، وذلك عندما طلب منه التعليق على تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراحه تشكيل إدارة موقتة لأوكرانيا.