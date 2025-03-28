شي جينبينغ يحذر من أن التبادل الحر يواجه "تحديات بالغة"

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أن النظام التجاري العالمي يواجه "تحديات بالغة"، متحدثًا خلال لقاء مع رؤساء شركات أجانب في بكين.وقال شي: "تواجه التعددية والتبادل الحر تحديات بالغة"، محذرًا من أن "النهج الأحادي والحمائية يتزايدان".