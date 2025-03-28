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الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على الخرطوم
أخبار دولية
2025-03-28 | 01:56
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الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على الخرطوم
أعلن الجيش السوداني أنه سيطر بالكامل على العاصمة الخرطوم بعد أسبوع من استعادته القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع في هجوم واسع نفذه.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان صدر مساء الخميس: "تمكنت قواتنا اليوم من تطهير آخر جيوب لشراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو التي تخوض حربا مع القوات السودانية منذ نيسان 2023.
أخبار دولية
السوداني
السيطرة
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الخرطوم
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