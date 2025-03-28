رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إلى إنتخابات عامة في الثالث من أيار

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الجمعة لإجراء انتخابات عامة في الثالث من أيار، حيث من المتوقع أن يكون المناخ والطاقة النووية والسوق العقاري المنفلت من أبرز عناوين حملاتها الانتخابية.



وتولى زعيم حزب العمال ألبانيز منصبه في أيار من عام 2022، ليخلف حكومة محافظة لا تحظى بشعبية كبيرة بعد تربعها على السلطة لنحو عقد.



لكن الحماسة التي استقبل بها ألبانيز البالغ 62 عاما تبخرت مؤخرًا في ظل كفاحه لاقناع الاستراليين برؤيته الاقتصادية.



وتظهر استطلاعات الرأي أنه يتنافس بقوة مع المرشح اليميني بيتر داتون البالغ 54 عامًا، وهو محقق سابق صارم يريد خفض الهجرة وإلغاء الحظر على الطاقة النووية.



وقال ألبانيز للصحافيين: "على مدى السنوات القليلة الماضية، ألقى العالم الكثير من الأعباء على أستراليا في أوقات من عدم اليقين".



وأضاف: "لكن بفضل القوة والصمود اللذين أظهرهما شعبنا، بدأت أستراليا تتخطى هذه المرحلة. والآن، في الثالث من أيار، عليكم أنتم اختيار الطريق للمضي قدمًا".