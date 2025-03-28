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شاهدان لرويترز: مقتل 3 على الأقل بعد انهيار جزئي لمسجد في زلزال في ميانمار

أفاد شاهدان لرويترز بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جزئي لمسجد جراء زلزال قوي ضرب ميانمار اليوم الجمعة.



وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا لرويترز في منطقة باغو: "كنا نصلي حينما بدأ الاهتزاز... توفي ثلاثة على الفور".