بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان "فورا"

دعت الحكومة البريطانية رعاياها الجمعة إلى مغادرة جنوب السودان "فورا" وسط مخاوف من تجدد الصراع في هذا البلد بعد اعتقال النائب الأول للرئيس رياك مشار على أيدي القوات الموالية للرئيس سلفا كير.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على إكس "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في جنوب السودان واضحة. إذا كنتم تعتقدون أن الوضع الأمني يسمح بذلك، غادروا فورا".



ودعا لامي قادة البلاد إلى "السعي للتهدئة"، مؤكدا أنّ "الانغماس في العنف والصراع ليس في مصلحة أحد".



وفي الأسابيع الأخيرة، يشهد جنوب السودان مواجهات بين الجيش الموالي لسيلفا كير ومجموعة مسلّحة تتهمها السلطة بالتعاون من رياك مشار، النائب الأول للرئيس وخصمه.

