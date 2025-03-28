واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و3 كيانات من حزب الله

فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات جديدة على حزب الله، تستهدف خمسة أفراد هم: رشيد قاسم البزال وفاطمة عبدالله أيوب وحوراء عبدالله أيوب وجميل محمد كفاجه ومحاسن محمود مرتضى، بالاضافة الى ثلاثة كيانات LEBANESE UNITED GROUP SAL و RAVEE SARL و SECUROL GLASS CURTAINS.