الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بانتهاك القانون الدوليّ

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدوليّ بتهجير الفلسطينيين قسرًا في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".



وأصدر الجيش الإسرائيليّ ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنسانيّ الدوليّ".