غوتيريش: اتفاق السلام في جنوب السودان أصبح في حالة من الفوضى

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ اتفاق السلام في جنوب السودان أصبح في حالة من الفوضى.



وطالب قادة البلاد بإلقاء السلاح ووضع سكان جنوب السودان في المقام الأول.



وقال غوتيريش للصحافيين: "دعونا لا نبالغ في الكلمات: ما نراه هو تذكير مظلم بالحروب الأهلية في عامي 2013 و2016 والتي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص".