حكومة جنوب السودان تؤكد وضع نائب الرئيس "في الإقامة الجبرية" وتدعو المواطنين إلى الهدوء

أكدت حكومة جنوب السودان، أن النائب الأول للرئيس رياك مشار وضع "قيد الإقامة الجبرية" ودعت المواطنين إلى الهدوء.



وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي لويث في بيان، إن الرئيس سلفا كير "في إطار ممارسة الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب الدستور، أمر بوضع الدكتور رياك مشار قيد الإقامة الجبرية".