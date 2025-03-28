"حماس": المحادثات مع الوسطاء لهدنة في غزة تتكثّف

أكد عضو المكتب السياسيّ في "حماس" باسم نعيم، أنّ المحادثات بين الحركة والوسطاء، لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "تكثّفت في الأيام الأخيرة".



وقال نعيم لوكالة فرانس برس: "نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب، بعدما تكثّفت الاتصالات من ومع الوسطاء في الأيام الأخيرة".



وأفادت مصادر مقرّبة من "حماس" فرانس برس، بأنّ محادثات بدأت مساء الخميس بين الحركة الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر في الدوحة، لإحياء وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن الإسرائيليين، الذين لا يزالون محتجزين في غزة.



وفي السياق، أوضح نعيم أنّ المقترح الذي يجري التفاوض في شأنه "يهدف لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والأهم العودة للمفاوضات حول المرحلة الثانية والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال".