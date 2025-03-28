نتنياهو: إسرائيل ستضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد

توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن اسرائيل ستضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد، بعد الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية هي الأولى منذ وقف اطلاق النار مع حزب الله في تشرين الثاني.وقال نتنياهو في بيان، إن "أي طرف لم يفهم بعد الوضع الجديد في لبنان تلقى اليوم مثالا جديدا على تصميمنا".وأضاف: "المعادلة تغيرت. لن نسمح بحد أدنى من اطلاق النار على بلداتنا وسنواصل الضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد لدولة اسرائيل".