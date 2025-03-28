اتصال "مثمر للغاية" بين ترامب ورئيس الوزراء الكنديّ

أجرى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مكالمة هاتفية "مثمرة للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.



وقال إنهما اتفقا على الاجتماع بعد الانتخابات الكندية الشهر المقبل.



وأضاف ترامب: "انتهيتُ للتو من التحدث مع رئيس الوزراء الكنديّ مارك كارني. كانت مكالمة مثمرة للغاية، واتفقنا على أمور كثيرة".

