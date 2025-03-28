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زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي إلى إطالة الحرب

أخبار دولية
2025-03-28 | 13:10
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زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي إلى إطالة الحرب
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زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي إلى إطالة الحرب

اتهم الرئيس الاوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين بالسعي الى إطالة أمد الحرب في اوكرانيا عبر طرحه فكرة "إدارة انتقالية" لكييف برعاية الامم المتحدة.
     
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "كل ما يقوم به (بوتين) يؤخر أي احتمال للتفاوض" بهدف "وضع حد للحرب".
 
وقال زيلينسكي إن بلاده لا تعتبر المساعدات العسكرية الأميركية التي تمت الموافقة عليها في السابق قروضًا يجب سدادها.

وأكّد أنّ كييف تسلمت مسودة اتفاقية معادن جديدة من الولايات المتحدة.

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