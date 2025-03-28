محادثات استئناف صادرات النفط من كردستان العراق تواجه عقبات

تواجه محادثات استئناف صادرات النفط من كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ عقبات بسبب استمرار الغموض في شأن المدفوعات والعقود، وفق ما أكّد مصدران لرويترز.



وأعلنت رابطة صناعة النفط بكردستان (أبيكيور)‭‭ ‬‬وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية عاملة في كردستان العراق، في بيان أنها لن تستأنف الصادرات حتى تلتزم بغداد التزامًا راسخًا بالوفاء بالعقود القائمة وتقديم ضمانات سداد مقابل صادرات سابقة ومستقبلية.



وقد أدى هذا الخلاف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق الخام من كردستان العراق شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.