كييف تلقت من واشنطن نسخة جديدة من الاتفاق عن المعادن

اعلن الرئيس الاوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى من الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاق عن المعادن النادرة في اوكرانيا والتي تريد واشنطن استغلالها.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافيّ إنّ "الجانب الاوكراني تلقى رسميا اليوم عبر مذكرة الاقتراحات الاميركية".



ولم يدل بتفاصيل تتصل بهذه النسخة الجديدة التي قالت وسائل إعلام انها مجحفة جدا بحق أوكرانيا.



وتعد إدارة دونالد ترامب منذ اسابيع عدة اتفاقا يتيح لواشنطن الاستحواذ على المعادن النادرة في الاراضي الأوكرانية، مقابل الدعم العسكري والمالي الذي سبق أن قدم الى كييف لمواجهة الغزو الروسي.



وابدت اوكرانيا استعدادها لتوقيع هذا الاتفاق.



وتوجه زيلينسكي نهاية شباط الى واشنطن لانهائه، لكن هذه المبادرة أخفقت بسبب المشادة الكلامية بينه وبين ترامب في المكتب البيضوي.



ورغم عدم إعلان تفاصيل المسودة الجديدة للاتفاق في شكل رسميّ، وجه نواب أوكرانيون ووسائل اعلام محلية انتقادات شديدة اليها معتبرين انها "غير مقبولة".



وذكرت صحيفة "اوكرينسكا برافدا" أن "فريق ترامب تراجع عن كل التسويات التي تم التوافق عليها قبل شهر"، والوثيقة الجديدة "تشكل شبه تخط لكل الخطوط الحمر" و"تحرم (أوكرانيا) قسما من سيادتها" وتجبرها على "تسديد كل المساعدة الاميركية التي تلقتها".



ولفتت الى أن الاتفاق لا ينص على أي ضمان امني لأوكرانيا، الامر الذي تلح عليه كييف.