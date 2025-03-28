ترامب يتوعد إيران بـ"أمور سيئة" إن لم يتم التوصل الى اتفاق نوويّ

اعتبر الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب أنّ "امورا سيئة" ستحصل لإيران إذا اخفقت في التوصل الى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران انها ردت رسميا على رسالة الرئيس الاميركيّ التي دعا فيها الى اجراء مفاوضات.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "أفضل الى حد بعيد أن نتوصل الى حل مع ايران".

وأضاف: "ولكن إن لم نتوصل الى حل، فان أمورا سيئة ستحصل لإيران".