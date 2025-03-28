فانس: غرينلاند أقلّ أمنًا مما كانت عليه قبل بضعة عقود

أكّد نائب الرئيس الأميركيّ جيه.دي فانس، أنّ غرينلاند أقلّ أمنًا مما كانت عليه قبل بضعة عقود.



وأشار إلى أنّ الجزيرة الواقعة بمنطقة القطب الشمالي ستكون أفضل حالا تحت أمن الولايات المتحدة مقارنة بوضعها تحت قيادة الدنمرك.



قال فانس لصحافيين: "من القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك بغرينلاند "نختلف في الرأي مع قيادة الدنمرك، التي لا تستثمر بما يكفي في جرينلاند ولا في بنيتها التحتية الأمنية. هذا ببساطة يجب أن يتغير. إنها سياسة الولايات المتحدة التي ستغير ذلك".



وأعرب عن اعتقاده "أنّ وضعهم سيكون أفضل بكثير، تحت مظلة الولايات المتحدة الأمنية عما كنتم عليه تحت مظلة الدنمرك الأمنية".