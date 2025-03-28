الخارجية الأميركية: نتوقع من حكومة لبنان نزع سلاح الجماعات المسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية القادمة من لبنان.



وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس في مؤتمر صحفي: "من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله".