ترامب: سأكون مستعدا لإبرام صفقات بشأن الرسوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه منفتح على إبرام صفقات مع دول بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أنه سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من نيسان.



وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية تستهدف صناعة الأدوية.