الفاتيكان: "تحسن طفيف" في صحة البابا

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يتعافى في الفاتيكان بعدما أمضى أكثر من خمسة أسابيع في المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، أظهر "تحسنا طفيفا" في الأيام الأخيرة ولاسيما على صعيد الكلام.



وقال المكتب الإعلامي في الكرسي الرسولي للصحفيين، إن "البابا يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي وحالته تتحسن، بما في ذلك قدرته على الكلام".



ولدى خروجه من مستشفى جيميلي الأحد، بدا البابا ضعيفا بملامح متعبة وصوت هزيل.



وأكد المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأوكسيجين العالي التدفق إذ ما زال يستخدمه خلال جزء من الليل، بينما يتلقى خلال النهار أوكسيجين بتدفق طبيعي.