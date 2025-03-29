قتلى ومصابون في شرق أوكرانيا جراء هجوم روسيّ

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 19، في مدينة دنيبرو، في شرق أوكرانيا، جراء هجوم روسيّ بطائرات مسيرة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية ضد بعضهما البعض، رغم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

وأعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك، في منشور على تليغرام، أنّ روسيا أرسلت "أكثر من 24 طائرة مسيرة" إلى دنيبرو.

وقال إنّ الهجوم تسبب بمقتل أربعة أشخاص، قبل أن يصدر تحديثًا في الساعات الأولى من صباح السبت، يفيد بارتفاع عدد الجرحى إلى 19.

وأوضح أنّ مباني تضررت، في دنيبرو، في هجوم مسائي بالطائرات المسيرة.

كما أوضح أنّ حرائق اندلعت في نحو 12 منزلًا خاصًا، وامتدت النيران إلى مرائب ومحطات وقود.

وأشار إلى أنّ رجال الإنقاذ تمكنوا من احتواء حريق في فندق ومطعم.