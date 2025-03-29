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حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) رسميًا

أخبار دولية
2025-03-29 | 02:03
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حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) رسميًا
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حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) رسميًا

أكّدت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، رسميًا، حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج.

     

وأكّد وزير الخارجية ماركو روبيو أنّ "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من تموز 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".

     

وقال روبيو إنّ "يو اس ايد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”.

 

وشدّد على ضرورة "إعادة توجيه برامج أميركا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة”.

     

وقال: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".

     

وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بهذه الخطوة.

 

واعتبروا أنّ إعادة التنظيم "لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية".

 
في سياق متصل، أعلن متحدث باسم المخابرات المركزية الأميركية أنّ الملياردير إيلون ماسك، سيزور مقر المخابرات الاثنين، لمناقشة الكفاءة مع مدير الجهاز جون راتكليف.

 

وقامت المخابرات المركزية بتسريح مجموعة من الموظفين الجدد في الآونة الأخيرة وسط تخفيضات هائلة في القوى العاملة الاتحادية التي أقرتها إدارة ترامب، والتي يشرف عليها ماسك وإدارته.

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