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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لإنهاء المعاناة المروعة في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-29 | 02:16
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لإنهاء المعاناة المروعة في أوكرانيا
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لإنهاء المعاناة المروعة في أوكرانيا

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنهاء "المعاناة المروعة" التي تتسبب بها الهجمات على المدنيين في أوكرانيا.

     

وقال فولكر تورك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطًا مكثفًا حول إمكان التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهو أمر سيكون موضع ترحيب كبير".

     

وأضاف: "وقف إطلاق النار المحدود الذي يحمي ممرات الشحن والبنى التحتية خطوة مرحب بها إلى الأمام والأمر الاكثر الحاحًا الآن هو إنهاء المعاناة المروعة التي تتعرض لها أوكرانيا يوميًا". 

               

ولفت إلى أنّه بالتوازي مع هذه المحادثات، يشتد القتال في أوكرانيا ويقتل ويصيب المزيد من المدنيين. 

     

وارتفعت أعداد الضحايا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

     

ودعا  إلى وقف الهجمات على المدنيين واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

     

وأشار تورك إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين هم من الأوكرانيين الذين قُتلوا وجُرحوا على يد القوات الروسية. 

     

وأعرب عن قلقه إزاء تزايد استخدام الطائرات المسيرة القتالية قصيرة المدى من قبل طرفي النزاع. هذه الأجهزة الجديدة قتلت وأصابت مدنيين بما يفوق أي سلاح آخر منذ كانون الأول.

     

وشدد على أن "السلام هو الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

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