أكاديمية السينما تعتذر لعدم دفاعها عن مخرج فلسطيني نال الأوسكار

اعتذرت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية بعد اتهامها بعدم الدفاع عن مخرج فلسطيني حائز جائزة أوسكار قال إنه تعرض لاعتداء على يد مستوطنين إسرائيليين.



وفي رسالة بعثت بها إلى أعضائها، نددت الأكاديمية التي تمنح جوائز الأوسكار كل عام "بالعنف" بعد انتقاد نجوم سينمائيين كبار، بينهم يواكين فينيكس وبينيلوبي كروز وريتشارد غير رد فعلها الباهت حيال ما تعرض له المخرج حمدان بلال.



ودانت الأكاديمية "هذا النوع من العنف في أي مكان في العالم"، وفق الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وأشارت إلى أن مسؤوليها "يمقتون قمع حرية التعبير تحت أي ظرف".



وقال حمدان بلال الذي شارك في إخراج فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على أوسكار أفضل فيلم وثائقي هذا العام، إنه تعرض لاعتداء "وحشي" نفذه مستوطنون قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.