مضمون الرسالة التي بعث بها ترامب إلى طهران

كشفت مصادر إيرانية عن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إلى طهران في شأن برنامجها النوويّ ودعوتها لإجراء مفاوضات، وذلك بعد إعلان إيران أنها ردت رسميًا عليه.

وجاء في الرسالة التي نشرها مدير المركز العربيّ للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان: "سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أوجه إليكم هذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدًا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم".

وأضاف ترامب: "لقد حان الوقت لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل. أمامنا اليوم فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها.

تحت قيادتي، أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معًا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا.

لكنني أحذّركم: إذا رفضتم هذه الفرصة، واستمر النظام الإيراني في التصعيد، فسيكون ردنا حاسما وسريعًا.

إن السلام ليس علامة ضعف، بل هو خيار الأقوياء. الشعب الإيراني شعب عظيم يستحق مستقبلًا أفضل، بعيدًا عن العزلة والمعاناة الاقتصادية.

إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن كذلك، ولكن إن تجاهلتم مطالب المجتمع الدولي، فسيسجل التاريخ أنكم أضعتم فرصة ثمينة".