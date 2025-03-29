مئات الآلاف يشاركون في تجمع المعارضة في اسطنبول

يشارك مئات الآلاف من الأشخاص في تظاهرة ضخمة دعت إليها المعارضة التركية في الجانب الآسيوي من اسطنبول، دفاعا عن الديمقراطية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل للمتظاهرين إنّ الحشد بلغ 2,2 مليون شخص، لكن فرانس برس لم تتمكّن من التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل.