11 قتيلا بينهم امرأتان وثلاثة أطفال بضربات استهدفت حركة طالبان في باكستان

قٌتل11 شخصا على الأقل في غارات نفذتها مسيرات تابعة للقوات الباكستانية ضد حركة طالبان في خيبر باختونخوا على الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفاد شرطي وكالة فرانس برس.



وكشف المصدر أنه "تم تنفيذ ثلاث ضربات بالمسيَّرات" ليل الجمعة السبت، مؤكدا أنها استهدفت "مخابئ لطالبان الباكستانية". وقال: "لم نعلم سوى في الصباح أن من بين الضحايا امرأتين وثلاثة أطفال".