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o
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o
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دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...
أخبار دولية
2025-03-29 | 09:07
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دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...
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دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...
أخبار دولية
دمشق
التشكيلة الحكومية
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