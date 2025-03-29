ارتفاع حصيلة الزلزال في بورما الى 1644 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب بورما الى 1644 قتيلا، بحسب آخر حصيلة أوردها المجلس العسكري، إضافة الى 3408 جرحى.



وأفاد مكتب إعلام المجلس العسكري في بيان، بأن 139 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين بعد زلزال الجمعة الذي بلغت شدته 7,7 درجات.

