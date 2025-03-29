الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع حصيلة الزلزال في بورما الى 1644 قتيلا
أخبار دولية
2025-03-29 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ارتفاع حصيلة الزلزال في بورما الى 1644 قتيلا
ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب بورما الى 1644 قتيلا، بحسب آخر حصيلة أوردها المجلس العسكري، إضافة الى 3408 جرحى.
وأفاد مكتب إعلام المجلس العسكري في بيان، بأن 139 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين بعد زلزال الجمعة الذي بلغت شدته 7,7 درجات.
أخبار دولية
زلزال
بورما
التالي
امتصاص مستمر للعدوان الإسرائيليّ على غزة... والسبب جملة من العوامل (الأخبار)
الفاتيكان: "تحسن طفيف" في صحة البابا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:36
المجلس العسكريّ في بورما: مقتل أكثر من ألف شخص في بورما جراء الزلزال
أخبار دولية
01:36
المجلس العسكريّ في بورما: مقتل أكثر من ألف شخص في بورما جراء الزلزال
0
أخبار دولية
2025-03-08
ارتفاع حصيلة الضربات الروسية في شرق أوكرانيا إلى 11 قتيلا
أخبار دولية
2025-03-08
ارتفاع حصيلة الضربات الروسية في شرق أوكرانيا إلى 11 قتيلا
0
أخبار دولية
2025-02-26
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا
أخبار دولية
2025-02-26
ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة العسكرية السودانية إلى 46 قتيلا
0
أخبار دولية
2025-02-01
ارتفاع حصيلة قصف قوات الدعم السريع على سوق في السودان إلى 54 قتيلا
أخبار دولية
2025-02-01
ارتفاع حصيلة قصف قوات الدعم السريع على سوق في السودان إلى 54 قتيلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:32
أوكرانيا تعلن تعرض مستشفى عسكري في خاركيف لقصف روسي
أخبار دولية
17:32
أوكرانيا تعلن تعرض مستشفى عسكري في خاركيف لقصف روسي
0
أخبار دولية
17:02
الشرع يعلن تأليف حكومة سورية جديدة: عازمون على بناء دولة قوية ومستقرة
أخبار دولية
17:02
الشرع يعلن تأليف حكومة سورية جديدة: عازمون على بناء دولة قوية ومستقرة
0
أخبار دولية
15:48
حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد لهدنة في غزة تسلمته من الوسطاء
أخبار دولية
15:48
حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد لهدنة في غزة تسلمته من الوسطاء
0
أخبار دولية
15:28
الولايات المتحدة وفرنسا تحذران من تزايد مخاطر وقوع هجمات في سوريا
أخبار دولية
15:28
الولايات المتحدة وفرنسا تحذران من تزايد مخاطر وقوع هجمات في سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
0
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
0
أخبار لبنان
07:37
عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم
أخبار لبنان
07:37
عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم
0
أخبار لبنان
2025-03-23
بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!
أخبار لبنان
2025-03-23
بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...
0
أخبار دولية
14:18
تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…
أخبار دولية
14:18
تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:17
دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..
أخبار لبنان
12:17
دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..
2
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
3
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
11:15
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
خبر عاجل
11:15
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
5
أمن وقضاء
12:05
قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..
أمن وقضاء
12:05
قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..
6
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
7
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
8
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More