روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمهاجمة منشآت للطاقة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على الرغم من اتفاق وقف تبادل الهجمات على البنية التحتية للطاقة.



وأعلنت الوزارة أن أوكرانيا هاجمت شبكات الكهرباء في منطقة بيلغورود مرات عدة مما أدى إلى حرمان نحو تسعة آلاف من السكان من التيار الكهربائي.