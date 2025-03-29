السعودية وقطر والإمارات: الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الأحد يوافق عيد الفطر المبارك، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.



وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "قررت المحكمة العليا أن غدا الأحد (30 آذار 2025) هو أول أيام عيد الفطر".



ويُحدد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شوال وفقًا للتقويم الإسلامي.



كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقطر يوم الأحد أول أيام العيد.



في غضون ذلك، أعلنت السلطات في عُمان وإيران ذات الأغلبية الشيعية أن عيد الفطر يبدأ الاثنين.