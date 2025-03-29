الأمم المتحدة: النقص الحاد في الإمدادات الطبية يؤثر على جهود الإغاثة في بورما

حذرت الأمم المتحدة السبت من أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية يؤثر على جهود الإغاثة في بورما بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الجمعة، مؤكدة أن الضحايا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير عن الوضع، أن النقص يتعلق بمستلزمات إسعاف الصدمات، وأكياس الدم، ومواد التخدير، وبعض الأدوية الأساسية، وخيام لعناصر الإنقاذ.

