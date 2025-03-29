سلطات طالبان في أفغانستان تفرج عن أميركية

أفرجت سلطات طالبان في أفغانستان عن أميركية أوقفت مع بريطانيين اثنين ومترجم أفغاني في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أعلن الموفد الأميركي السابق الى كابول زلماي خليل زاد.



وكتب الموفد السابق على منصة اكس: "أفرجت طالبان للتو عن المواطنة الأميركية فاي هول، وهي الآن في حماية أصدقائنا القطريين في كابول، وستكون قريبا في طريقها الى الوطن".