الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في حي الجنينة برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ "عملية برية" في حي الجنينة برفح لتوسيع ما وصفها "بمنطقة التأمين الدفاعية في جنوب قطاع غزة".