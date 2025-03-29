الولايات المتحدة وفرنسا تحذران من تزايد مخاطر وقوع هجمات في سوريا

حذرت الولايات المتحدة وفرنسا رعاياهما في سوريا من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة.



وقالت السفارة الأميركية في سوريا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة إنّ "وزارة الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق".



وأضاف البيان أنّ "أساليب الهجوم قد تشمل... مهاجمين أو رجالا مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة"، من دون تفاصيل إضافية.

