حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد لهدنة في غزة تسلمته من الوسطاء

أعلن مسؤول كبير في حماس السبت أن الحركة وافقت على مقترح جديد لهدنة في قطاع غزة تسلمته من الوسطاء، آملا ألا تعطله إسرائيل.



وقال رئيس حماس في غزة خليل الحية في كلمة متلفزة بثتها فضائية "الأقصى" التابعة لحماس لمناسبة عيد الفطر، "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال ويجهض جهود الوسطاء".



وشدد على "أن سلاح المقاومة خط أحمر وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فاذا ما زال الاحتلال، يبقى سلاحا للشعب والدولة ويحمي مقدراته وحقوقه".



وتابع "هيهات أن نقبل لشعبنا الذلة والمهانة فلا تهجير ولا ترحيل".



وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الأخير تلقى مقترحا من الوسطاء.



وقال المكتب في بيان إن "رئيس الوزراء عقد أمس سلسلة مشاورات إثر الاقتراح الذي تسلمه من الوسطاء".

