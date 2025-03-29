الشرع يعلن تأليف حكومة سورية جديدة: عازمون على بناء دولة قوية ومستقرة

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة، مؤكدا عزمه على "بناء دولة قوية ومستقرة".



وقال الشرع في كلمة خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية السورية الجديدة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجهاً إلى كل فرد منكم حاملاً آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".



أضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة. هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا. أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل، وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة".



وتابع: "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر. سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي".





وقد احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، القريبان الشرع، بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة التي أعلنت مساء السبت. وعين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب القريب بدوره من الشرع، وزيرا للداخلية.