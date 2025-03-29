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أوكرانيا تعلن تعرض مستشفى عسكري في خاركيف لقصف روسي

أخبار دولية
2025-03-29 | 17:32
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أوكرانيا تعلن تعرض مستشفى عسكري في خاركيف لقصف روسي
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أوكرانيا تعلن تعرض مستشفى عسكري في خاركيف لقصف روسي

اتهمت أوكرانيا السبت روسيا بقصف مستشفى عسكري في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة عسكريين كانوا يتلقون العلاج.
     
وقال الجيش الأوكراني إن "مبنى المستشفى والمباني السكنية المجاورة تضررت جراء طائرة مسيّرة من طراز شاهد"، مضيفا "وفقا للتقارير الأولية، هناك إصابات بين العسكريين الذين كانوا يتلقون العلاج".
   

أخبار دولية

مستشفى

عسكري

خاركيف

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