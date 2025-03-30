3 صينيين فقدوا في مياه غانا بعد هجوم ممن يشتبه بأنهم قراصنة

أعلن الجيش في غانا أمس السبت أن ثلاثة مواطنين صينيين فقدوا في المياه الإقليمية للدولة الإفريقية ويعتقد بأنهم خطفوا في "هجوم ممن يشتبه بأنهم قراصنة".



وأوضح الجيش في بيان أن الهجوم وقع يوم الخميس على سفينة صيد مسجلة في غانا.



وذكر البيان أن سبعة مسلحين صعدوا على متن السفينة وأطلقوا طلقات تحذيرية قبيل الساعة السادسة من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، مشيرًا إلى أنهم بقوا على متنها لنحو ثلاث ساعات اختبأ خلالها بعض أفراد الطاقم.



وقال الجيش إنه بعد مغادرة القراصنة المشتبه بهم وخروج الطاقم من المخبأ، اكتشفوا أن قبطان السفينة ومساعده وكبير المهندسين مفقودون.



وأضاف أن السفينة منجكسين 1 راسية الآن في ميناء تيما.



وذكر البيان أن البحرية في غانا تحقق في "هجوم ممن يشتبه بأنهم قراصنة".



وأحجمت السفارة الصينية في أكرا عن التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعقيب اليوم الأحد.