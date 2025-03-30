وزير الدفاع الأميركي: اليابان شريك لا غنى عنه لردع الصين

رأى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم الأحد أن اليابان تلعب دورًا لا غنى عنه في التصدي للعدوان الصيني من خلال مساعدة واشنطن على بناء ردع "فعال" في المنطقة، بما يشمل مضيق تايوان.



وقال هيغسيث لنظيره الياباني الجنرال ناكاتاني خلال اجتماع في طوكيو: "نتشارك روح المحارب التي تميز قواتنا".



ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليابان بأنها "ركيزة أساسية للسلام والأمن في المحيطين الهندي والهادي"، مشيرةً إلى أن حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل الإدارات السابقة، ستواصل التعاون الوثيق مع حليفها الآسيوي الرئيسي.



ويقوم هيقسيث بزيارته الرسمية الأولى لآسيا، وتوجه إلى اليابان قادمًا من الفلبين.