مقتل 2 في هجوم بطائرات مسيرة على خاركيف الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني ومسؤولان محليان أن شخصين قتلا وأصيب 25 آخرون على الأقل إثر استهداف طائرات مسيرة روسية مستشفى عسكريًا ومركزًا للتسوق ومناطق سكنية وأهدافًا أخرى في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش عبر تطبيق تيليغرام: "تشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات بين العسكريين الذين يتلقون العلاج في المركز الطبي".



ونددت هيئة الأركان "بالقصف المتعمد والمستهدف" للمنشأة والذي قالت إنه "يضاف إلى القائمة الطويلة من الجرائم البشعة والخبيثة التي ارتكبها الروس منذ بداية الغزو غير المبرر لأوكرانيا".



وأشار رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إلى أن مبنى إداريًا كان من بين الأهداف وإن طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق. وأوضح أن شخصًا واحدًا يعتقد أنه تحت الأنقاض.



وذكر تيريخوف أن 27 أصيبوا في الهجوم.