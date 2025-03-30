السعودية ترحب بإعلان تشكيل ‎الحكومة في سوريا

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.



وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة (واس) اليوم، أعربت الوزارة عن تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.



كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا أمنها واستقرارها ورخاءها.