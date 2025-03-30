أوكرانيا تدمر 65 من 111 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية دمرت 65 من أصل 111 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليلة الماضية.



وأضافت القوات الجوية أن 35 طائرة مسيرة أخرى "فُقد أثرها" دون التسبب في أضرار، في إشارة عادة إلى استخدام وسائل التشويش الإلكتروني.



وذكرت أن تقارير وردت عن أضرار في مناطق خاركيف وسومي وأوديسا ودونيتسك.