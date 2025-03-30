الأردن يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات بما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين، مشددًا على ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.



وجدد السفير القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.