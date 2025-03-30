تركيا ترحب بتشكيل الحكومة الإنتقالية في سوريا

رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة مؤشر على أن حكام سوريا الجدد يتبنون نهجًا يشمل الجميع في قيادة البلاد.



ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بالكامل حتى تبدأ عملية إعادة الإعمار.