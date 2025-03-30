رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الضغوط العسكرية المكثفة التي تمارسها إسرائيل على حماس في قطاع غزة كانت فعالة، مشددًا على أن الحركة يجب أن تسلم سلاحها.وقال نتانياهو في اجتماع لمجلس الوزراء: "نحن نتفاوض تحت النيران، ونرى تصدعات بدأت تظهر في مطالب الحركة في المفاوضات".وأضاف: "على حماس تسليم سلاحها وسيُسمح لقادتها بالمغادرة"، رافضًا المزاعم بأن إسرائيل ترفض الدخول في مفاوضات تهدف إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.